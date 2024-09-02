Мин Джэ установил рекорд текущего сезона Бундеслиги

Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ выполнил 115 точных передач в минувшем матче против «Фрайбурга». Об этом сообщает WhoScored.

Уточняется, что такие цифры позволили 27-летнему защитнику установить рекорд текущего сезона чемпионата Германии.

Напомним, игра второго тура завершилась победой «Баварии» над «Фрайбургом» со счетом 2:0. Сам Мин Джэ провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.

После двух туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав шесть очков.

Следующим соперником мюнхенцев станет «Хольштайн». Матч между командами состоится 14 сентября.