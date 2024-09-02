В последние годы «Реалу» не раз удавалось подписывать статусных игроков в качестве свободных агентов. Последний такой пример – Килиан Мбаппе. Да, «сливочные» заплатили французу солидный подписной бонус, но платить «ПСЖ» на трансфер не понадобилось.

Как сообщает TodoFichajes, следующим летом «Реал» может бесплатно подписать Йозуа Киммиха. В Мадриде считают, что звёздный немецкий футболист, чей действующий контракт с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года, сможет всерьёз усилить среднюю линию поля.

Отмечается, что интерес к Киммиху проявляет и «Барселона», но 29-летнего игрока больше привлекает «Реал».