«Барселона» и «Бавария» поборются за защитника – известно имя

Защитник Джонатан Та этим летом хотел перейти в «Баварию», но в итоге остался в «Байере». 28-летний футболист признался, что срыв трансфера повлиял на него. При этом Та отметил, что полностью сосредоточен на игре за «Байер».

Агент Та в эфире немецкого Sky заявил, что футболист не будет продлевать контракт с «Байером». Таким образом, по завершению сезона 2024/2025 защитник сборной Германии перейдёт в другую команду свободным агентом.

По данным TodoFichajes, следующим летом за подписание Та будут бороться «Бавария» и «Барселона». Оба клуба проявляли интерес к защитнику прошлым летом.