Левандовски поздравил Мюллера с рекордом

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поздравил своего бывшего партнёра по мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера с рекордом. Напомним, немец вчера сыграл 710 матч за команду – это больше, чем у любого другого футболиста в истории «Баварии».

«Томас очаровывал меня в качестве партнёра по атаке. Он является идеальным игроком, который способен выполнять разные задачи. Надеюсь, его интеллект станет фундаментом для того, чтобы он связал свою жизнь с «Баварией» и после завершения карьеры», – цитирует Левандовски Bayern & Germany.

Напомним, действующий контракт 34-летнего Мюллера с «Баварией» истекает следующим летом.