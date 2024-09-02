«Реал» готовит трансфер звезды «Баварии» на январь

Руководство мадридского «Реала» запланировало громкий трансфер на январь 2025 года. По информации Todofichajes, «сливочные» по-прежнему заинтересованы в переходе защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Президент «Реала» Флорентино Перес готов заплатить за канадского латераля 15 миллионов евро. Если «Бавария» откажется, то игрок переедет на «Сантьяго Бернабеу» в качестве свободного агента летом. Его контракт истекает в конце июня 2025-го.

За немецкий гранд Альфонсо выступает с января 2019 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость защитника в 50 миллионов евро.

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