Мюллер ответил на вопрос о завершении карьеры

Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился планами на будущее.

В воскресенье 34-летний игрок стал рекордсменом мюнхенского клуба, проведя 710-й матч в его цветах. На 78-й минуте встречи ветеран отметился забитым голом и помог «Баварии» закрепить победу над «Фрайбургом» (2:0).

«Посмотрим, что будет, – высказывается на тему своего будущего Мюллер, чей контракт истекает летом 2025 года. – Стареет только тело, но я борюсь с этим. Дело не во мне и не в сроках контракта.

Я пытаюсь доказать тренеру, что могу претендовать на место в стартовом составе. В защиту Компани я могу сказать, что у нас много отличных опций в атаке», – передаёт журналист Флориан Плеттенберг слова рекордсмена.