Мюллер – о своём рекорде: «Для меня это не так уж важно»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер признался, что не слишком интересуется личными рекордами.

Напомним, 34-летний игрок стал абсолютным рекордсменом по количеству сыгранных матчей за мюнхенцев – 710. Исторический для себя поединок с «Фрайбургом» (2:0), прошедший в воскресенье, форвард отметил забитым мячом.

«Я всегда говорил, что для меня не так уж важны подобные рекорды. 710, 712 или 325 матчей – для меня это не имеет особого значения. Куда больше меня радует мой сегодняшний гол, который получился превосходным с технической точки зрений», – заявил в беседе с DAZN после матча Томас Мюллер.