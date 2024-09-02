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В «Баварии» приняли окончательное решение по Коману

02 Сентября 2024 • 04:44 Комментировать
Хольштайн Киль
...
Бавария
14.09 19:30

Вингер «Баварии» Кингсли Коман не покинет клуб в обозримом будущем.

Француза связывали с уходом в летнее трансферное окно. По слухам, игрок мог перебраться в «ПСЖ» или «Барселону», также интерес проявляли представители чемпионата Саудовской Аравии. Теперь спортивный директор «Баварии» Макс Эберль подтвердил, что 28-летний футболист останется как минимум до конца сезона: «Да, Кинг остаётся с нами», – приводит журналист Максимилиан Кох слова функционера.

Кингсли Коман отметился одним забитым голом в трёх поединках нынешней кампании за «Баварию». Во всех трёх случаях игрок выходил на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман Макс Эберль ещё теги

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