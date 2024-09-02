Мюллер забил в 16-м сезоне кряду в Бундеслиге - это повторение рекорда

В немецком чемпионате прошли матчи второго тура, «Бавария» принимала дома «Фрайбург» и победила со счётом 2:0. Победный гол в этом матче забил Гарри Кейн, который в конце первого тайма реализовал пенальти. Ещё один гол на свой счёт записал Томас Мюллер.

Таким образом, Томас Мюллер, забив свой первый мяч в сезоне, отличился в шестнадцатом сезоне Бундеслиги кряду. Кроме него, это удавалось только пяти игрокам в истории чемпионата - это Хольгер Фох, Матс Хуммельс, Бернд Никель, Олаф Тон и Михаэль Цорк.

В следующем туре немецкого чемпионата «Бавария» сыграет на выезде с «Хольштайном».