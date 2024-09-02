​Кейн забил 17 командам Бундеслиги - это второй результат в истории немецкого чемпионата

В немецком чемпионате прошли матчи второго тура, «Бавария» принимала дома «Фрайбург» и победила со счётом 2:0. Победный гол в этом матче забил Гарри Кейн, который в конце первого тайма реализовал пенальти. Ещё один гол на свой счёт записал Томас Мюллер.

Как оказалось, Кейн вышел на второе место в истории немецкого чемпионата по любопытному показателю - он забил уже семнадцати командам Бундеслиги, то есть всем, против которых играл. Лишь один игрок в истории чемпионата сыграл с большим числом команд в чемпионате Германии, забив всем из них - это знаменитый Мирослав Клозе, 28 соперников.