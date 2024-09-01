Компани оценил игру «Баварии» в матче с «Фрайбургом»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мыслями после победы своей команды в матче Бундеслиги против «Фрайбурга» (2:0).

Мюнхенцы добыли три очка в поединке второго тура благодаря голам Гарри Кейна и Томаса Мюллера, забитым на 38-й и 78-й минутах.

«Первый тайм сложился для нас по-настоящему позитивно: мы ограничивали соперника и создавали моменты сами, были хороши на подборах и в контрпрессинге. Во втором тайме «Фрайбург» был на шаг впереди нас, мы утратили прежний импульс. Должен сказать, нам очень повезло, что у нас на скамейке запасных есть игроки, способные изменить ход матча. Томас Мюллер и Кингсли Коман сегодня сыграли ключевую роль», – приводит Bayern & Germany послематчевые высказывания Компани.