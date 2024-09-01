«Бавария» уверенно обыграла «Фрайбург»

Стартовавшие с побед «Бавария» и «Фрайбург» сыграли в открытый футбол в матче второго тура чемпионата Германии.

В конце первого тайма Гарри Кейн пробил в руку защитника, и после подсказки видеоарбитра был назначен пенальти. Англичанин с 11 метров пробил в правый угол, а голкипер не угадал - 1:0. Кингсли Коман вошёл в штрафную площадь с левого фланга и пробил по воротам, мяч попал в ногу защитнику, но Кингсли сразу же во второй раз пробил в дальний угол ворот, мяч на этот раз пролетел рядом со штангой. На 78-й минуте Томас Мюллер у угла штрафной убрал защитника и сильно направил мяч в ближнюю часть ворот - 2:0. Газон помешал Йозуа Киммиху точно сыграть на голкипера, который при выносе попал в Роланда Шаллаи, а тот не смог перебросить стража ворот. В самой концовке Доан Рицу попал в руку соперника - пенальти. Лука Хёлер целился в левую девятку и не попал.

2:0 в итоге, «Бавария» идет без потерь, у соперника три очка.