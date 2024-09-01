​Воспитанник «Баварии» установил рекорд Бундеслиги

В Германии проходят матчи второго тура Бундеслиги, и «Хайденхайм» уверенно разгромил «Аугсбург», забив тому четыре безответных мяча. Один из них с пенальти забил Пауль Ваннер - воспитанник «Баварии», которому восемнадцать лет. Он установил новый рекорд высшей лиги немецкого футбола, став самым молодым игроком за всю историю проведения чемпионата, забившим с пенальти.

В следующем туре немецкого чемпионата «Хайденхайму» предстоит сыграть в Дортмунде с местной «Боруссией», это случится четырнадцатого сентября. Удивительно, но сейчас клуб занимает первое место в общей классификации Бундеслиги.