Мюллер стал абсолютным рекордсменом «Баварии»

В воскресенье вечером «Бавария» проводит домашний матч Бундеслиги против «Фрайбурга», и нападающий Томас Мюллер вышел на замену по ходу второго тайма. Для Мюллера это 710-й матч за «Баварию» - теперь он абсолютный рекордсмен мюнхенского клуба по количеству игр.

Томас Мюллер превзошёл Зеппа Майера, который в своё время провёл в футболке «Баварии» 709 матчей.

Стоит сказать, что вскоре после выхода на замену Томас Мюллер смог забить гол. Таким образом, 34-летний футболист отметил рекорд результативно. Учитывая возраст, Мюллер вполне способен серьёзно улучшить рекорд по количеству игр.