Кейн забил свой первый гол в новом сезоне Бундеслиги

1 сентября «Бавария» принимает на своём поле «Фрайбург» в рамках второго тура нового сезона чемпионата Германии.

На данный момент первый тайм близится к завершению. «Бавария» впереди со счетом 1:0. Автором единственного гола мюнхенцев стал нападающий Гарри Кейн, для которого этот мяч — первый в новом розыгрыше немецкой Бундеслиги.

При этом стоит сказать, что ранее Кейн уже забивал в текущем сезоне в рамках Кубка Германии.

Игра между «Баварией» и «Фрайбургом» продолжается в эти минуты. Следить за ходом всех событий поединка можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.