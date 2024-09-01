«Хайденхайм» устроил форменный разгром «Аугсбургу»

Во втором туре чемпионата Германии «Хайденхайм» принимал «Аугсбург». Команды нанесли более 10 ударов в каждую сторону, вот только у гостей мяч каждый раз летел «в молоко».

На восьмой минуте Кевен Шлоттербек сыграл рукой - пенальти. Пауль Ваннер с 11 метров был точен, а вратарь не угадал. Невезучий Шлоттербек мог отыграться почти сразу, но попал в перекладину. В первой половине хозяева снова отличились, Лео Скиенца удвоил перевес.

Во втором тайме Адриан Бек сделал счет разгромным, а Максимилиан Бройниг на 73-й минуте вовсе вколотил мяч в цель в простой ситуации - 4:0.

У «Хайденхайма» две победы на старте, у соперника одно очко.