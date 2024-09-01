«Хайденхайм» устроил форменный разгром «Аугсбургу»

Во втором туре чемпионата Германии «Хайденхайм» принимал «Аугсбург». Команды нанесли более 10 ударов в каждую сторону, вот только у гостей мяч каждый раз летел «в молоко».
На восьмой минуте Кевен Шлоттербек сыграл рукой - пенальти. Пауль Ваннер с 11 метров был точен, а вратарь не угадал. Невезучий Шлоттербек мог отыграться почти сразу, но попал в перекладину. В первой половине хозяева снова отличились, Лео Скиенца удвоил перевес.
Во втором тайме Адриан Бек сделал счет разгромным, а Максимилиан Бройниг на 73-й минуте вовсе вколотил мяч в цель в простой ситуации - 4:0.
У «Хайденхайма» две победы на старте, у соперника одно очко.
Протокол игры
|(1:0) Ваннер Пауль9'
|(2:0) Leo Scienza30'
|(3:0) Бек Адриан69'
|(4:0) Бройниг Максимилиан73'
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар•Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт•Фёренбах Йонас•Малони Леннард41' (Кербер Лука (41') •Шёппнер Ян•Бек Адриан81' (Зирслебен Тим (81') •Ваннер Пауль70' (Sirlord Conteh (70') •Leo Scienza81' (Хонзак Матиас (81') •Пирингер Марвин70' (Бройниг Максимилиан (70')
Запасные: Кауфманн Миккель•Буш Марнон•Айхер Витус•Тоеркауф Норман
Лабрович Недилько•Педерсен Мадс46' (Вольф Мариус (46') •Гоувелеув Джеффри• 45'Шлоттербек Кевен• 67'Яннулис Димитрис•Брайтхаупт Тим63' (Кёмюр Мерт (63') •Реджбекай Элвис• 69'Майер Арне74' (Якич Кристиян (74') •Йенсен Фредрик46' (Варгас Рубен (46') •Титц Филлип59' (Мунье Стив (59') •Эссанд Самюэль
01 сентября. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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