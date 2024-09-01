Та признался, что срыв трансфера в «Баварию» повлиял на него

Защитник Джонатан Та в летнее трансферное окно мог перейти из «Байера» в «Баварию», но трансфер сорвался. Футболист признался, что эта ситуация повлияла на него.

«Конечно, это утомительно, когда есть такая суета. Я не буду врать. Но в конце концов я принял ситуацию. Как я уже сообщил в социальных сетях, все мои мысли сосредоточены здесь», - сказал Та в интервью Sky Sports.

Напомним, что в субботу прервалась затяжная серия «Байера» без поражений в Бундеслиге. Леверкузенская команда на своём поле проиграла «РБ Лейпцигу» с результатом 2:3. Следующий матч «фармацевты» проведут 14 сентября – против «Хоффенхайма».