Кейн — в основе «Баварии» на матч с «Фрайбургом»

Сегодня, 1 сентября, «Бавария» примет у себя дома «Фрайбург» в рамках второго тура немецкой Бундеслиги.

Пресс-служба мюнхенского коллектива опубликовала список футболистов, которых главный тренер команды Венсан Компани решил выпустить с первых минут.

Стартовый состав «Баварии»: Нойер (вр), Упамекано, Мин-Чжэ, Киммих, Гнабри, Кейн, Олисе, Геррейру, Тель, Мусиала, Павлович.

Встреча между «Баварией» и «Фрайбургом» должна будет стартовать в 18:30 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.