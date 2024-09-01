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Кейн — в основе «Баварии» на матч с «Фрайбургом»

01 Сентября 2024 • 17:20 Комментировать
Бавария
0:0
Фрайбург
1 1.20 X 8.00 2 12.50
1-й тайм

Сегодня, 1 сентября, «Бавария» примет у себя дома «Фрайбург» в рамках второго тура немецкой Бундеслиги.

Пресс-служба мюнхенского коллектива опубликовала список футболистов, которых главный тренер команды Венсан Компани решил выпустить с первых минут.

Стартовый состав «Баварии»: Нойер (вр), Упамекано, Мин-Чжэ, Киммих, Гнабри, Кейн, Олисе, Геррейру, Тель, Мусиала, Павлович.

Встреча между «Баварией» и «Фрайбургом» должна будет стартовать в 18:30 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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