Маттеус посоветовал Вирцу, где играть до ЧМ-2026

Экс-футболист сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус дал совет полузащитнику леверкузенского «Байера» Флориану Вирцу относительно дальнейшей карьеры.
«Вирцу нужно хорошо подготовиться к ЧМ-2026. Это будет легче сделать в знакомой обстановке, а не в новом клубе. Поэтому я советую ему остаться в «Байере» до 2026 года. Тогда ему будет всего 23 года, у него впереди будет еще десять лет карьеры», - передает слова Маттесуса Goal.com.
В прошлом сезоне Флориан сыграл за леверкузенский клуб 49 поединков, отметившись 18 забитыми мячами и 20 голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в 130 миллионов евро.
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