Маттеус посоветовал Вирцу, где играть до ЧМ-2026

«Вирцу нужно хорошо подготовиться к ЧМ-2026. Это будет легче сделать в знакомой обстановке, а не в новом клубе. Поэтому я советую ему остаться в «Байере» до 2026 года. Тогда ему будет всего 23 года, у него впереди будет еще десять лет карьеры», - передает слова Маттесуса Goal.com.