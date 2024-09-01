Хаби Алонсо прокомментировал конец беспроигрышной серии «Байера»

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался после домашнего поражения от «РБ Лейпцига» (2:3) в матче второго тура Бундеслиги. В этом матче прервалась беспроигрышная серия «фармацевтов», которая длилась 35 поединков.

«Это тяжелый момент для нашей команды. Я считаю, что «Байер» незаслуженно проиграл. Мы вынесем полезный урок из этой неудачи. Непозволительно давать сопернику отыграться, когда ведешь в счете 2:0», - передает слова испанского тренера ESPN.

Напомним, что в прошлом сезоне «Байер» оформил золотой дубль. Подопечные Алонсо стали чемпионами Бундеслиги и обладателями кубка страны.