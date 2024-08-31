​«Байер» не проигрывал 35 матчей, но эта серия прервалась

В очередном, втором туре начавшегося чемпионата немецкой Бундеслиги неудачу потерпел леверкузенский «Байер», в блестящем стиле выигравший прошлогодний чемпионат Германии. Ведя в счёте в игре с «РБ Лейпцигом», да ещё и в два мяча, «Байер» умудрился проиграть со счётом 2:3.

Таким образом, клуб потерпел первое поражение за последние пятнадцать месяцев - если говорить, естественно, о немецком чемпионате.

В последний раз «Байер» проигрывал в немецком чемпионате 27 мая 2023 года, тогда это случилось в матче с «Бохумом» - «аптекари» пропустили три мяча в после днем туре сезона 2022/2023.