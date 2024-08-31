«РБ Лейпциг» поставил крест на уникальной беспроигрышной серии «Байера»

Во втором туре чемпионата Германии «Байер» принимал «РБ Лейпциг» и уже привычно превратил игру в голевую драму. После розыгрыша углового последовал сильный прострел от Алеша Гарсии, после рикошета мяч пришел к Пьеро Инкапье, удар которого головой пришелся в перекладину. В целом давление леверкузенцев было невероятным, а счет был открыт только на 39-й минуте - Флориан Вирц после диагонали со своей половины поля головой скинул мяч на свободного Жереми Фримпонга, тот ворвался в штрафную справа, на углу вратарской на паузе прокатил защитника и закатил снаряд в ближний угол - 1:0. Алекс Гримальдо покатил мяч в штрафную на Мартена Террье, тот опередил вратаря, развернулся и отдал на Вирца, тот альтруистично покатил на Гримальдо, а Алекс поразил пустые ворота - 2:0. На той же 45-й минуте забили и гости - Бенджамин Хенрихс с правого фланга исполнил подачу в штрафную, а Кевин Кампль, оставшийся без опеки, в падении головой отправил мяч в цель - 2:1.

На 58-й минуте Беньямин Шешко покатил мяч на ход Лои Опенда, бельгиец ворвался в штрафную с правого края и сильно пустил снаряд в «домик» киперу - 2:2. В матчах «Байера» часто всё меняется на последних минутах, но сегодня это не в его пользу - быструю атаку развернули гости, Опенда получил мяч перед штрафной и с 18 метров пробил в ближний угол 2:3.

В последний день лета прервалась историческая беспроигрышная серия «Байера» во внутренних соревнованиях, леверкузенцы не проигрывали больше года (35 матчей с Бундеслиге).