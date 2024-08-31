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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» поставил крест на уникальной беспроигрышной серии «Байера»

31 Августа 2024 • 21:35 Комментировать
Байер Л
2:3
РБ Лейпциг
окончен

Во втором туре чемпионата Германии «Байер» принимал «РБ Лейпциг» и уже привычно превратил игру в голевую драму. После розыгрыша углового последовал сильный прострел от Алеша Гарсии, после рикошета мяч пришел к Пьеро Инкапье, удар которого головой пришелся в перекладину. В целом давление леверкузенцев было невероятным, а счет был открыт только на 39-й минуте - Флориан Вирц после диагонали со своей половины поля головой скинул мяч на свободного Жереми Фримпонга, тот ворвался в штрафную справа, на углу вратарской на паузе прокатил защитника и закатил снаряд в ближний угол - 1:0. Алекс Гримальдо покатил мяч в штрафную на Мартена Террье, тот опередил вратаря, развернулся и отдал на Вирца, тот альтруистично покатил на Гримальдо, а Алекс поразил пустые ворота - 2:0. На той же 45-й минуте забили и гости - Бенджамин Хенрихс с правого фланга исполнил подачу в штрафную, а Кевин Кампль, оставшийся без опеки, в падении головой отправил мяч в цель - 2:1.

На 58-й минуте Беньямин Шешко покатил мяч на ход Лои Опенда, бельгиец ворвался в штрафную с правого края и сильно пустил снаряд в «домик» киперу - 2:2. В матчах «Байера» часто всё меняется на последних минутах, но сегодня это не в его пользу - быструю атаку развернули гости, Опенда получил мяч перед штрафной и с 18 метров пробил в ближний угол 2:3.

В последний день лета прервалась историческая беспроигрышная серия «Байера» во внутренних соревнованиях, леверкузенцы не проигрывали больше года (35 матчей с Бундеслиге).

Протокол игры  
Байер Л2:3РБ Лейпциг
(1:0) Фримпонг Жереми39'  
  45'Кампль Кевин (2:1)
(2:0) Гримальдо Алехандро45'  
  58'Опенда Лои (2:2)
  80'Опенда Лои (2:3)
Коварж МатейТапсоба Эдмон  82' 86' (Артур I ( 86') Та ДжонатанИнкапье ПьероФримпонг Жереми  18' 77' (Шик Патрик ( 77') Гримальдо АлехандроДжака ГранитГарсия АлешТеррье Мартен 71' (Адли Амин ( 71') Вирц ФлорианБонифасе Виктор  12' 77' (Телла Нейтан ( 77')
Запасные: Андрих РобертЛомб НикласМукиэле НордиБелосьян Женуэль
Гулачи ПетерКлостерманн Лукас  61'Битшиабу Эль-ШадайЛюкеба КастеллоХенрихс Бенджамин 89' (Вермирен Артур ( 89') Раум ДавидАйдара Амаду 15' (Зайвальд Николас ( 15') Кампль Кевин 89' (Баумгартнер Кристоф ( 89') Шешко Беньямин 67' (Нуса Антонио ( 67') Симонс ХавиОпенда Лои 89' (Юссуф Поульсен ( 89')
Запасные: Вандервоордт МаартенАндре СилваГебель ВиггоЭлмас Эльиф
31 августа. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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