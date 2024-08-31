«Вердер» с «Боруссией» Дортмунд сыграли без опасных моментов и голов

«Вердер» с «Боруссией» Дортмунд провели матч второго тура чемпионата Германии. Гости удивили обилием желтых карточек, а соперник - всего одним ударом в сторону чужих ворот. Особой остроты в поединке не было, более того, «шмели» на 73-й минуте остались вдесятером после повторного предупреждение Нико Шлоттербека.
Нулевая ничья - закономерный результат.
Протокол игры
Цеттерер Михаэль•Штарк Никлас•Фридль Марко• 59'Юнг Антони•Вайзер Митчелл• 41'Шмид Романо•Линен Сенне•Стаге Йенс•Агу Феликс•Нжинма Джастин82' (Keke Topp (82') •Дукш Марвин90' (Грюлль Марко (90')
Кобель Грегор•Антон Вальдемар• 29'Зюле Никлас 34'57' (Адейеми Карим (57') •Шлоттербек Нико 53'• 73'Рюэрсон Юлиан• 48'Байно-Гиттенс Джейми57' (Бенсебаини Рами (57') • 85'Джан Эмре•Гросс Паскаль• 90'Забитцер Марсель•Брандт Юлиан77' (Нмеча Феликс (77') •Байер Максимилиан71' (Мален Дониэлл (71')
31 августа. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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