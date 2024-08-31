«Вердер» с «Боруссией» Дортмунд сыграли без опасных моментов и голов

«Вердер» с «Боруссией» Дортмунд провели матч второго тура чемпионата Германии. Гости удивили обилием желтых карточек, а соперник - всего одним ударом в сторону чужих ворот. Особой остроты в поединке не было, более того, «шмели» на 73-й минуте остались вдесятером после повторного предупреждение Нико Шлоттербека.

Нулевая ничья - закономерный результат.