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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» с «Боруссией» Дортмунд сыграли без опасных моментов и голов

31 Августа 2024 • 18:35 Комментировать
Вердер
0:0
Боруссия Д
окончен

«Вердер» с «Боруссией» Дортмунд провели матч второго тура чемпионата Германии. Гости удивили обилием желтых карточек, а соперник - всего одним ударом в сторону чужих ворот. Особой остроты в поединке не было, более того, «шмели» на 73-й минуте остались вдесятером после повторного предупреждение Нико Шлоттербека.

Нулевая ничья - закономерный результат.

Протокол игры  
Вердер0:0Боруссия Д
Цеттерер МихаэльШтарк НикласФридль Марко  59'Юнг АнтониВайзер Митчелл  41'Шмид РоманоЛинен СеннеСтаге ЙенсАгу ФеликсНжинма Джастин 82' (Keke Topp ( 82') Дукш Марвин 90' (Грюлль Марко ( 90')
Запасные: Деман ОливьеБёрк ОливерМалатини ХулианМио БакхаусАльверо СкеллиБиттенкорт ЛеонардоХансен-Ороэн Исак
Кобель ГрегорАнтон Вальдемар  29'Зюле Никлас  34' 57' (Адейеми Карим ( 57') Шлоттербек Нико  53'  73'Рюэрсон Юлиан  48'Байно-Гиттенс Джейми 57' (Бенсебаини Рами ( 57'  85') Джан ЭмреГросс Паскаль  90'Забитцер МарсельБрандт Юлиан 77' (Нмеча Феликс ( 77') Байер Максимилиан 71' (Мален Дониэлл ( 71')
Запасные: Дюранвилль ЮлиенЛотка МарсельРейна ДжованниFilippo ManeМайер Александер II
31 августа. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Боруссия Дортмунд

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