«Вольфсбург», гладбахская «Боруссия» и «Айнтрахт» добились первых побед в сезоне

Завершились некоторые матчи второго тура Бундеслиги. Свои дебютные победы в новом сезоне одержали «Вольфсбург», гладбахская «Боруссия» и «Айнтрахт».

«Волки» дважды подряд забили в середине первого тайма в ворота «Хольштайн Киля» - 2:0. Гладбахцы добились такого же результата в гостях у «Бохума», только отличились после перерыва. «Айнтрахт» был сильнее «Хоффенхайма» - 3:1. «Штутгарт» принимал «Майнц» и быстро повел с запасом в два мяча, но позже его растерял. Только поздний автогол голкипера гостей Робина Центнера, казалось, принес швабам успех (3:2), но на 90-й минуте гости спаслись - 3:3.