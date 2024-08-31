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«Вольфсбург», гладбахская «Боруссия» и «Айнтрахт» добились первых побед в сезоне

31 Августа 2024 • 18:31 Комментировать
Хольштайн Киль
0:2
Вольфсбург
окончен

Завершились некоторые матчи второго тура Бундеслиги. Свои дебютные победы в новом сезоне одержали «Вольфсбург», гладбахская «Боруссия» и «Айнтрахт».

«Волки» дважды подряд забили в середине первого тайма в ворота «Хольштайн Киля» - 2:0. Гладбахцы добились такого же результата в гостях у «Бохума», только отличились после перерыва. «Айнтрахт» был сильнее «Хоффенхайма» - 3:1. «Штутгарт» принимал «Майнц» и быстро повел с запасом в два мяча, но позже его растерял. Только поздний автогол голкипера гостей Робина Центнера, казалось, принес швабам успех (3:2), но на 90-й минуте гости спаслись - 3:3.

Протокол игры  
Хольштайн Киль0:2Вольфсбург
  27'Арнольд Максимилиан (0:1)
  30'Борнаув Себастьян (0:2)
Вайнер ТимонЮханссон Карл IIЭррас ПатрикКоменда Марко 46' (Гешвилль Макс ( 46') Беккер ТимоПорат Финн 63' (Гигович Армин ( 63') Кнудсен Магнус  58' 75' (Nicolai Remberg ( 75') Холтби Льюис 86' (Розенбоом Лассе ( 86') Матино СютоПихлер БенедиктБернхардссон Александер  49' 63' (Арп Янн-Фите ( 63'  90')
Запасные: Дене ТомасMarko IvezicШульц МарвинПухач Тымотеуш
Грабара КамильФишер Килиан  43'Борнаув СебастьянЗесигер Седрик  77'Каминьски ЯкубСванберг Маттиас  19' 74' (Винд Йонас ( 74') Арнольд Максимилиан  89'Баку Ридле  41' 80' (Дардай Бенсе ( 80') Майер Ловро 45' (Эзкан Салих ( 45') Томаш Тьягу  51' 80' (Герхардт Янник ( 80') Виммер Патрик  35'
Запасные: Mathys AngelyМюллер МариусОдогу ДавидБрёгер БеннитБехренс Кевин
31 августа. Стадион "Holstein Stadion".
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Протокол игры 
Бохум0:2Боруссия М
  66' Кляйндинст Тим (0:1)
  79' Онора Франк (0:2)
Древес Патрик  Пасслак Феликс  Медич Яков   81' (Панневиг Матс (   81'   90' Машович Эрхан  Виттек Максимилиан  Сиссоко Ибраима   81' (Оерманн Тим (   81' Лосилья Антони   46' (Бальде Алиу (   46' Беро Матуш  Де Вит Дани  Хофманн Филипп   65' (Дашнер Лукас (   65' Брошински Мориц   46' (Боаду Мирон (   46')
Запасные: Хорн Тимо  Лоосли Ноа  Бамба Самуэль  Гамбоа Кристиан
Омлин Йонас  Скалли Джозеф  Итакура Ко  Эльведи Нико  Нец Лука   87' (Лайнер Штефан (   87' Зандер Филипп   69' (Хак Робин (   69' Вайгль Юлиан  Онора Франк   82' (Чванчара Томаш (   82' Штёгер Кевин  Плеа Алассан   69' (Райц Рокко (   69' Кляйндинст Тим   82' (Нгуму Натан (   82')
Запасные: Кьяродия Фабио  Фридрих Марвин  Нойхаус Флориан  Николас Мориц
 31 августа. Стадион "Воновия Рурштадион".
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Протокол игры 
Айнтрахт Фр3:1Хоффенхайм
(1:0) Экитике Уго 24'  
(2:0) Ларссон Хуго 33'  
  54' Крамарич Андрей (2:1)
(3:1) Мармуш Омар 56'  
Трапп Кевин  Кристенсен Расмус  Тута   90' (Коллинс Ннамди (   90' Кох Робин  Теате Артур  Гётце Марио   80' (Узун Кан (   80' Схири Эльес  Ларссон Хуго  Нкунку Нильс   80' (Шаиби Фарес (   80' Экитике Уго   66' (Матанович Игорь (   66' Мармуш Омар   80' (Кнауфф Ансгар (   80')
Запасные: Аменда Орель  Чендлер Тимоти  Сантос Кауа  Бахойа Жан Маттео
Бауманн Оливер  Дрекслер Тим   11'   46' (Хранак Робин (   46' Стах Антон  Акпогума Кевин   72'  Кадержабек Павел  Прасс Александр   73' (Ларсен Якоб-Бруун (   73' Прёмель Гриша   85' (Табакович Харис (   85' Гайгер Деннис   60' (Florian Micheler (   60'   64' Крамарич Андрей  Гложек Адам  Бюльтер Мариус   46' (Бериша Мергим (   46')
Запасные: Самассеку Диади  Филипп Лука  Жендрей Валентен  Нсоки Стенли
 31 августа. Стадион "Дойче банк Парк".
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Протокол игры 
Штутгарт3:3Майнц
(1:0) Мийо Энцо 8'  
(2:0) Левелинг Джейми 15'  
  43' Амири Надим (2:1)
  61' Буркардт Джонатан (2:2)
(3:2) Центнер Робин 88'  
  90' Лайч Максим (3:3)
Нюбель Александр  Штенцель Паскаль   46' (Ридер Фабиан (   46' Чейс Анрие  Шабо Юлиан   53'  Миттельштедт Максимилиан   89' (Хендрикс Рамон (   89' Каразор Атакан   36'  Штиллер Анджело  Левелинг Джейми   74' (Туре Эль Билал (   74' Мийо Энцо   57'  Фюрих Крис   46' (Вагноман Жоша (   46'   84' Ундав Дениз   73' (Демирович Эрмедин (   73')
Запасные: Вольтемаде Ник  Крэтзиг Франс  Диль Юстин  Бредлов Фабиан
Центнер Робин  Кор Доминик  Бель Штефан   46' (Лайч Максим (   46' Ханче-Ольсен Андреас  Каси Антони   73' (Видмер Сильван (   73'   79' Мвене Филлипп  Сано Каису  Амири Надим   87' (Верачниг Николас (   87' Хон Хён-Сок   64' (Зиб Арминдо (   64' Чхэ-Сон Ли II   87' (Баркок Аймен (   87' Буркардт Джонатан
Запасные: Небель Пауль  Да Коста Данни  Рисс Лассе  Онисиво Карим
 31 августа. Стадион "МХП-Арена".
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