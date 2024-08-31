«Вольфсбург», гладбахская «Боруссия» и «Айнтрахт» добились первых побед в сезоне

Завершились некоторые матчи второго тура Бундеслиги. Свои дебютные победы в новом сезоне одержали «Вольфсбург», гладбахская «Боруссия» и «Айнтрахт».
«Волки» дважды подряд забили в середине первого тайма в ворота «Хольштайн Киля» - 2:0. Гладбахцы добились такого же результата в гостях у «Бохума», только отличились после перерыва. «Айнтрахт» был сильнее «Хоффенхайма» - 3:1. «Штутгарт» принимал «Майнц» и быстро повел с запасом в два мяча, но позже его растерял. Только поздний автогол голкипера гостей Робина Центнера, казалось, принес швабам успех (3:2), но на 90-й минуте гости спаслись - 3:3.
Протокол игры
|27'Арнольд Максимилиан (0:1)
|30'Борнаув Себастьян (0:2)
Вайнер Тимон•Юханссон Карл II•Эррас Патрик•Коменда Марко46' (Гешвилль Макс (46') •Беккер Тимо•Порат Финн63' (Гигович Армин (63') •Кнудсен Магнус 58'75' (Nicolai Remberg (75') •Холтби Льюис86' (Розенбоом Лассе (86') •Матино Сюто•Пихлер Бенедикт•Бернхардссон Александер 49'63' (Арп Янн-Фите (63') 90'
Запасные: Дене Томас•Marko Ivezic•Шульц Марвин•Пухач Тымотеуш
Грабара Камиль•Фишер Килиан• 43'Борнаув Себастьян•Зесигер Седрик• 77'Каминьски Якуб•Сванберг Маттиас 19'74' (Винд Йонас (74') •Арнольд Максимилиан• 89'Баку Ридле 41'80' (Дардай Бенсе (80') •Майер Ловро45' (Эзкан Салих (45') •Томаш Тьягу 51'80' (Герхардт Янник (80') •Виммер Патрик 35'
31 августа. Стадион "Holstein Stadion".
Протокол игры
|66' Кляйндинст Тим (0:1)
|79' Онора Франк (0:2)
Древес Патрик • Пасслак Феликс • Медич Яков 81' ( Панневиг Матс ( 81' ) • 90'Машович Эрхан • Виттек Максимилиан • Сиссоко Ибраима 81' ( Оерманн Тим ( 81') • Лосилья Антони 46' ( Бальде Алиу ( 46') • Беро Матуш • Де Вит Дани • Хофманн Филипп 65' ( Дашнер Лукас ( 65') • Брошински Мориц 46' ( Боаду Мирон ( 46')
Запасные: Хорн Тимо • Лоосли Ноа • Бамба Самуэль • Гамбоа Кристиан
Омлин Йонас • Скалли Джозеф • Итакура Ко • Эльведи Нико • Нец Лука 87' ( Лайнер Штефан ( 87') • Зандер Филипп 69' ( Хак Робин ( 69') • Вайгль Юлиан • Онора Франк 82' ( Чванчара Томаш ( 82') • Штёгер Кевин • Плеа Алассан 69' ( Райц Рокко ( 69') • Кляйндинст Тим 82' ( Нгуму Натан ( 82')
Запасные: Кьяродия Фабио • Фридрих Марвин • Нойхаус Флориан • Николас Мориц
31 августа. Стадион "Воновия Рурштадион".
Протокол игры
|(1:0) Экитике Уго 24'
|(2:0) Ларссон Хуго 33'
|54' Крамарич Андрей (2:1)
|(3:1) Мармуш Омар 56'
Трапп Кевин • Кристенсен Расмус • Тута 90' ( Коллинс Ннамди ( 90') • Кох Робин • Теате Артур • Гётце Марио 80' ( Узун Кан ( 80') • Схири Эльес • Ларссон Хуго • Нкунку Нильс 80' ( Шаиби Фарес ( 80') • Экитике Уго 66' ( Матанович Игорь ( 66') • Мармуш Омар 80' ( Кнауфф Ансгар ( 80')
Запасные: Аменда Орель • Чендлер Тимоти • Сантос Кауа • Бахойа Жан Маттео
Бауманн Оливер • Дрекслер Тим 11' 46' ( Хранак Робин ( 46') • Стах Антон • Акпогума Кевин • 72'Кадержабек Павел • Прасс Александр 73' ( Ларсен Якоб-Бруун ( 73') • Прёмель Гриша 85' ( Табакович Харис ( 85') • Гайгер Деннис 60' ( Florian Micheler ( 60' ) • 64'Крамарич Андрей • Гложек Адам • Бюльтер Мариус 46' ( Бериша Мергим ( 46')
Запасные: Самассеку Диади • Филипп Лука • Жендрей Валентен • Нсоки Стенли
31 августа. Стадион "Дойче банк Парк".
Протокол игры
|(1:0) Мийо Энцо 8'
|(2:0) Левелинг Джейми 15'
|43' Амири Надим (2:1)
|61' Буркардт Джонатан (2:2)
|(3:2) Центнер Робин 88'
|90' Лайч Максим (3:3)
Нюбель Александр • Штенцель Паскаль 46' ( Ридер Фабиан ( 46') • Чейс Анрие • Шабо Юлиан • 53'Миттельштедт Максимилиан 89' ( Хендрикс Рамон ( 89') • Каразор Атакан • 36'Штиллер Анджело • Левелинг Джейми 74' ( Туре Эль Билал ( 74') • Мийо Энцо • 57'Фюрих Крис 46' ( Вагноман Жоша ( 46' ) • 84'Ундав Дениз 73' ( Демирович Эрмедин ( 73')
Запасные: Вольтемаде Ник • Крэтзиг Франс • Диль Юстин • Бредлов Фабиан
Центнер Робин • Кор Доминик • Бель Штефан 46' ( Лайч Максим ( 46') • Ханче-Ольсен Андреас • Каси Антони 73' ( Видмер Сильван ( 73' ) • 79'Мвене Филлипп • Сано Каису • Амири Надим 87' ( Верачниг Николас ( 87') • Хон Хён-Сок 64' ( Зиб Арминдо ( 64') • Чхэ-Сон Ли II 87' ( Баркок Аймен ( 87') • Буркардт Джонатан
Запасные: Небель Пауль • Да Коста Данни • Рисс Лассе • Онисиво Карим
31 августа. Стадион "МХП-Арена".
Бан пользователя