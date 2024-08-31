«Байер» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

Во втором туре чемпионата Германии по футболу «Байер» играет против «РБ Лейпцига».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Байер Л - РБ Лейпциг
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Протокол игры
|(1:0) Фримпонг Жереми39'
|45'Кампль Кевин (2:1)
|(2:0) Гримальдо Алехандро45'
Гулачи Петер•Клостерманн Лукас•Битшиабу Эль-Шадай•Люкеба Кастелло•Хенрихс Бенджамин•Раум Давид•Айдара Амаду15' (Зайвальд Николас ( 15') •Кампль Кевин•Шешко Беньямин•Симонс Хави•Опенда Лои
Сегодня. Стадион "БайАрена " (Леверкузен).
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