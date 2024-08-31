Нападающий Себастьян Аллер обрёл новый клуб в испанской Примере. Теперь он играет за «Леганес», этот клуб по итогу прошлого сезона вернулся в элитный футбольный дивизион страны.

В «Леганесе» известный форвард проведёт стартовавший футбольный сезон. Принадлежат права на игрока дортмундской «Боруссии». Контракт игрока со «шмелями» рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, что в «Боруссии» Аллер с лета 2022 года, тогда он перебрался в Дортмунд из амстердамского «Аякса». Ранее в его карьере был «Вест Хэм», франкфуртский «Айнтрахт» и родной «Осер». Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.