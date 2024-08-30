«Рома» подписала полузащитника «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Ману Коне. Срок контракта футболиста с римлянами пока что не известен, портал Transfermarkt оценивает траты столичного итальянского клуба на игрока в 17 млн евро.

Коне 23 года, взрослую футбольную карьеру он начал, будучи выходцем из систем «Тулузы». В 2021 году перебрался в «Боруссию» за оценочную сумму в 9 млн евро.

Основное амплуа новичка «Ромы» - центральный полузащитник, может сыграть также плеймейкера или опорника.

Ранее «Рома» подписала Алексиса Салемакерса из «Милана» и отдала «россонери» форварда Тэмми Абрахама.