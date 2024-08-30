Один гол в ворота «Санкт-Паули» позволил «Униону» праздновать победу

«Унион» и «Санкт-Паули» открыли программу матчей второго тура чемпионата Германии. Хозяева поля были острее соперника, хотя и отдали ему инициативу. Решающая атака была проведена в конце первого тайма, у хозяев не прошла передача в штрафную, но Бенедикт Холлербах оказался первым на мяче и открыл счет благодаря рикошету - 1:0. Сразу же момент у Жордана Сибачо, но здесь на месте был голкипер.

Сразу после перерыва издали атаковал Диогу Лейте - минимальный промах.

«Унион» набрал четыре очка, у соперника - ноль.