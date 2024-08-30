Один гол в ворота «Санкт-Паули» позволил «Униону» праздновать победу

«Унион» и «Санкт-Паули» открыли программу матчей второго тура чемпионата Германии. Хозяева поля были острее соперника, хотя и отдали ему инициативу. Решающая атака была проведена в конце первого тайма, у хозяев не прошла передача в штрафную, но Бенедикт Холлербах оказался первым на мяче и открыл счет благодаря рикошету - 1:0. Сразу же момент у Жордана Сибачо, но здесь на месте был голкипер.
Сразу после перерыва издали атаковал Диогу Лейте - минимальный промах.
«Унион» набрал четыре очка, у соперника - ноль.
Протокол игры
|(1:0) Холлербах Бенедикт34'
Рённов Фредерик•Духи Данило•Фогт Кевин•Лейте Диогу•Хаберер Яник•Роте Том89' (Кверфельд Леопольд (89') • 90'Тусар Люка67' (Бенеш Ласло (67') •Хедира Рани•Холлербах Бенедикт 76'78' (Скарке Тим (78') •Вертессен Йорбе67' (Шефер Андраш (67') •Сибачо Жордан89' (Чжон Ву-Ён (89') 90'
Василь Никола•Валь Хауке•Смит Эрик40' (Джигала Адам (40') •Метс Кароль•Треу Филипп•Вагнер Роберт62' (Саад Элиас (62') •Ирвайн Джексон•Меткалф Коннор•Рицка Ларс84' (Альберс Андреас (84') •Эггештайн Йоханнес84' (Бухальфа Карло (84') •Гилавоги Морган 45'62' (Афолайян Оладапо (62')
Запасные: Салиакас Манолис•Бэнкс Скотт•Немет Давид•Волл Бен
30 августа. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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