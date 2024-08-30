Немецкий полузащитник Робин Госенс снова стал игроком клуба итальянской Серии А. На этот раз немец будет защищать цвета флорентийской «Фиорентины».

Принадлежат права на Госенс берлинскому «Униону», со столичным клубом он связан контрактом до 2028 года. В «Фиорентину» Госенс отправился в рамках аренды, рассчитанной на один сезон. У «фиалок» есть обязательства выкупа футболиста при соблюдении ряда условий.

Ранее в карьере Госенс уже выступал в чемпионате Италии, защищая цвета «Аталанты» и миланского «Интера».

Немцу 28 лет, аналитики портала Transfermarkt оценивают игрока в 12 млн евро.