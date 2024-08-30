Защитник «Фейеноорда» Лютсхарел Гертрейда стал игроком «РБ Лейпциг». Футболист заключил с немецким топ-клубом длительный контракт на пять лет, а сделка оценивается в 20 млн евро.

Гертрейда – 24-летний правый защитник. Также он может сыграть в центре обороны и в опорной зоне. Выходец академии «Фейеноорда», во взрослой карьере впервые покидает свой клуб. Портал Transfermarkt оценивает новичка лейпцигского клуба в 20 млн евро.

В активе футболиста 11 выходов на поле в составе сборной Нидерландов во всех турнирах. В «Фейеноорде» стал обладателем пяти трофеев, один из которых – чемпионский кубок страны.