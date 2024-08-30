Коман решил, где будет играть

Вингера Кингсли Комана в последние дни и недели слухи связывали с рядом клубов, в частности с саудовским «Аль-Хилялем». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 28-летний Коман отклонил все предложения, которые у него были. Французский футболист намерен продолжить выступления за «Баварию».

Действующий контракт Кингсли Комана рассчитан до середины 2027 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 50 миллионов его.

За «Баварию» Коман провёл 296 официальных матчей, в которых забил 64 гола и отдал 66 голевых передач на партнёров.