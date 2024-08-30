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Кён стал игроком «Вердера», футболиста летом связывали со «Спартаком» официально

30 Августа 2024 • 17:44 Комментировать

Левый защитник Деррик Кён стал игроком бременского «Вердера». 25-летний футболист перебрался в немецкий клуб в рамках арендного соглашения на один сезон, принадлежат права на игрока стамбульскому «Галатасараю». У «Вердера» есть право выкупа новичка после окончания срока аренды.

Ранее летом Кёна связывали с московским «Спартаком», однако переходу не суждено было состояться. Основное амплуа Деррика – левый защитник, также он имеет опыт игры на левом фланге полузащиты и в центре обороны.

Transfermarkt оценивает футболиста в 6 млн евро. Является выпускником академии «Гамбурга».

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