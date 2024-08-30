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Та не будет в «Баварии»

30 Августа 2024 • 11:56 Комментировать

Защитник Джонатан Та в последние часы летнего трансферного окна не сменит «Байер» на «Баварию». Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в четверг леверкузенский клуб отклонил предложение по Та в размере 25 миллионов евро. После этого переговорный процесс продолжаться не будет.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Барселона» предложила за 28-летнего Джонатана Та 20 миллионов евро. Действующий контракт защитника с «Байером» рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что этим летом Джонатан Та выступил за национальную сборную Германии на чемпионате Европы.

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