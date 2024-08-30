​Клопп в Париже - болеет на Паралимпийских играх за своего лучшего друга

После скандальной Олимпиады в Париже там же гораздо скромнее проходят Паралимпийские игры - для спортсменов с физическими ограничениями.

Наслаждающийся отпуском Юрген Клопп, бывший тренер «Ливерпуля», решил поддержать своего друга Войтека Чеза - бывшего немецкого футболиста польского происхождения из Силезии.

В 2001 году он получил тяжёлый перелом колена в результате очень неудачного игрового столкновения на поле и, вдобавок, стал жертвой врачебной некомпетентности (да, случается такое и в Германии) - из-за слишком поздно поставленного диагноза ногу пришлось ампутировать выше колена.

С тех пор сильный духом Чез не сдаётся вследствие таких ударов, а посвящает себя паралимпийскому движению, причём в разных дисциплинах. В Париже он, к примеру, участвует в турнире по бадминтону.

И за него болеет Клопп.