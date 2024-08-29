Защитник дортмундской «Боруссии» Сумаил Кулибали снова будет отдан в аренду. С большой вероятностью футболист переходит в «Брест».

Несмотря на то, что клуб из Франции умудрился выйти в Лигу чемпионов, коллектив расстался со многими ключевыми игроками. В том числе команду покинул защитник Лилиан Брассье. Его место вероятнее всего займет Сумаил Кулибали.

Права на футболиста принадлежат «Боруссии», но свой прошлый сезон он провел в Бельгии. Тогда защитник играл за «Антверпен» и дебютировал в Лиге чемпионов. Как сообщает Le Parisien, речь идет только об аренде без права выкупа.