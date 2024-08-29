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Защитник «Боруссии» Сумаил Кулибали проведет ближайший сезон во Франции слухи

29 Августа 2024 • 16:23 Комментировать
Вердер
...
Боруссия Д
1 3.95 X 4.05 2 1.80
31.08 16:30

Защитник дортмундской «Боруссии» Сумаил Кулибали снова будет отдан в аренду. С большой вероятностью футболист переходит в «Брест».

Несмотря на то, что клуб из Франции умудрился выйти в Лигу чемпионов, коллектив расстался со многими ключевыми игроками. В том числе команду покинул защитник Лилиан Брассье. Его место вероятнее всего займет Сумаил Кулибали.

Права на футболиста принадлежат «Боруссии», но свой прошлый сезон он провел в Бельгии. Тогда защитник играл за «Антверпен» и дебютировал в Лиге чемпионов. Как сообщает Le Parisien, речь идет только об аренде без права выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Брест Боруссия Дортмунд Сумаил Кулибали трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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