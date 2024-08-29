«Бавария» хочет перехватить полузащитника у «Реала»

Полузащитник сборной Германии и леверкузенского «Байера» Флориан Вирц находится в сфере интересов мюнхенской «Баварии». Об этом рапортуют журналисты Relevo.

По данным источника, немецкий гранд настроен заполучить талантливого футболиста следующим летом. «Бавария» намерена побороться за Вирца с мадридским «Реалом». Трансферная стоимость хавбека оценивается в 130 миллионов евро. Срок действующего контракта Флориана с «фармацевтами» рассчитан до лета 2027 года.

В новом розыгрыше немецкой Бундеслиги полузащитник провел один матч. Вирц записал на свой счет два забитых мяча.