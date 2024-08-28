Леверкузенский «Байер» арендовал правого защитник «ПСЖ» Норди Мукиэле. Срок арендного соглашения между леверкузенцами и парижанами по футболисту рассчитан до конца наступившего футбольного сезона.

Мукиэле – 26-летний французский футболист, является воспитанником «Лаваля». В «ПСЖ» он оказался летом 2022 года после того, как перебрался в Париж из «РБ Лейпциг». Текущий контракт связывает француза с «ПСЖ» до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает усиление обороны «Байера» в 10 млн евро.

Напомним, ранее «Байер» как минимум на год расстался с одним из своих защитников и отдал его в «Аталанту».