«Аталанта» из итальянской Серии А взяла в аренду ивуарийского защитника «Байера» Одилона Коссуну. Срок арендного соглашения по игроку между итальянским и немецким клубами рассчитан до конца текущего футбольного сезона. У итальянского клуба есть право выкупа.

Коссуну – 23-летний центральный защитник, игрок национальной сборной своей страны. Также может выйти на позиции правого защитника. В «Байере» молодой футболист три года, в 2021 году он перебрался в систему «фармацевтов» из «Брюгге».

Портал Transfermarkt оценивает новичка бергамасков в 35 млн евро.

Ранее «Аталанта» понесла серьёзную потерю в линии атаки, клуб покинул нидерландский полузащитник Тён Копмейнерс.