Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аталанта» арендовала защитника «Байера» официально

28 Августа 2024 • 22:30 Комментировать

«Аталанта» из итальянской Серии А взяла в аренду ивуарийского защитника «Байера» Одилона Коссуну. Срок арендного соглашения по игроку между итальянским и немецким клубами рассчитан до конца текущего футбольного сезона. У итальянского клуба есть право выкупа.

Коссуну – 23-летний центральный защитник, игрок национальной сборной своей страны. Также может выйти на позиции правого защитника. В «Байере» молодой футболист три года, в 2021 году он перебрался в систему «фармацевтов» из «Брюгге».

Портал Transfermarkt оценивает новичка бергамасков в 35 млн евро.

Ранее «Аталанта» понесла серьёзную потерю в линии атаки, клуб покинул нидерландский полузащитник Тён Копмейнерс.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Одилон Коссуну Байер трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Неймар предложил себя «Барселоне» - клуб дал ответ Преемник Клоппа установил рекорд «Ливерпуля» всех времён Роналду назвал последний клуб в своей карьере Криштиану Роналду рассказал, как планирует завершить карьеру в сборной Португалии ​Ветеран «Зенита»: «Спартак» нужно проверить на допинг» В «Барселоне» выбрали игрока, которой получит номер Месси «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Ван Дейк высказался о Клоппе, ушедшем из «Ливерпуля» Салах установил рекорд в «Ливерпуле» Три футболиста «Спартака», из-за которых «красно-белые» проиграли махачкалинскому «Динамо» в Кубке России
Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Августа
23:03 · Германия. Бундеслига
Чемпион Германии арендовал Мукиэле у чемпиона Франции официально
22:30 · Германия. Бундеслига
«Аталанта» арендовала защитника «Байера» официально
21:03 · Германия. Кубок
«Байер» стал последним участником 1/16 финала Кубка Германии
20:14 · Германия. Бундеслига
Озджан сменил «Боруссию» на «Вольфсбург» официально
19:26 · Германия. Бундеслига
Мукоко продолжит карьеру в «Ницце» официально
18:41 · Германия. Бундеслига
Клуб Бундеслиги заинтересовался российским форвардом слухи
18:30 · Германия. Бундеслига
Хуммельс отказал клубу первой половины таблицы Примеры слухи
17:30 · Германия. Бундеслига
«Барселона» предложила 20 млн евро за известного защитника
17:22 · Англия. Премьер-лига
За опорником «Вуверхэмптона» выстроилась очередь хороших клубов слухи
14:52 · Германия. Бундеслига
Агент опроверг информацию о выборе Комана
14:23 · Германия. Бундеслига
Коман выбрал между «Ливерпулем» и «Аль-Хилялем»
13:49 · Германия. Бундеслига
Кейн высказался о получении «Золотой бутсы» по итогам прошлого сезона
12:42 · Германия. Бундеслига
Клуб Роналду может подписать другого защитника из Европы вместо Шкриньяра
12:33 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нацелилась на защитника с ценником 50 миллионов евро
12:25 · Германия. Бундеслига
Кейн получил «Золотую бутсу» 1
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может усилиться вингером «Баварии»
03:22 · Германия. Бундеслига
​Нойер заверил, что не собирается расставаться с «Баварией»
01:43 · Германия. Бундеслига
​Кейн назвал решение перейти в «Баварию» «лучшим в жизни»
27 Августа
14:10 · Германия. Бундеслига
«Бавария» договорилась с «Аль-Хилялем» о трансфере Комана слухи
11:46 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова продать полузащитника - известно имя 3
09:51 · Германия. Бундеслига
Вермирен прокомментировал переход в «РБ Лейпциг» из «Атлетико»
09:29 · Германия. Бундеслига
«Атлетико» и «РБ Лейпциг» оформили трансфер официально
08:26 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» ответили на вопрос о трансферах
08:21 · Германия. Бундеслига
«Барселона» решила перехватить игрока у «Баварии» 2
02:41 · Германия. Бундеслига
​Крамарич установил рекорд «Хоффенхайма»
Все новости
Рекомендуем