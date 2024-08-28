Центральный полузащитник сборной Турции Салих Озджан перешёл в другой клуб немецкой Бундеслиги – «Вольфсбург». Хавбек будет выступать за новый клуб в рамках арендного соглашения, рассчитанного на один сезон.

Озджану 26 лет, в «Боруссии» он с июля 2022 года. Тогда он переехал в Дортмунд из «Кёльна». Контракт турка с «Боруссией» рассчитан до лета 2026 года.

Основное амплуа футболиста – центральный полузащитник, также он может сыграть и на позиции опорника. Transfermarkt оценивает игрока в 10 млн евро.

«Вольфсбург» по итогу прошедшего сезона Бундеслиги занял в турнирной таблице 12-е место и набрал 37 очков.