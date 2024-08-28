Форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко будет играть в наступившем футбольном сезоне во французской Лиги 1. Игрока подписала «Ницца», клубы заключили соглашение об аренде футболиста сроком на один год.

Мукоко – 19-летний центральный нападающий, воспитанник академий «Санкт-Паули» и дортмундской «Боруссии». Пика своей максимальной стоимости по Transfermarkt он достиг в ноябре 2022 года, тогда перед мундиалем в Катаре он оценивался в 30 млн евро. Сейчас его стоимость – 22 млн. Основное амплуа игрока – центральный нападающий.

«Ницца» по итогу прошлого сезона Лиги 1 стала пятой в турнирной таблице.