Российский нападающий датского «Вайле» Герман Онугха всерьёз заинтересовал клуб немецкой Бундеслиги «Хольштайн». Об этом пишет инсайдер Флориан Плеттенгберг, отмечая, что стороны близки к достижению устного соглашения.

Что же касается соглашения между клубами, то его пока нет. Но сумма трансфера может составить порядка 1-2 млн евро, отмечает Плеттенберг.

Напомним, что Онугха – 28-летний российский нападающий, начал взрослую карьеру он в составе пензенского «Зенита». В «Вайле» он оказался в 2021 году, ранее играл за «Краснодар», «Тамбов», астраханский «Волгарь», «Крылья Советов» и другие клубы.