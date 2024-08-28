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Хуммельс отказал клубу первой половины таблицы Примеры слухи

28 Августа 2024 • 18:30 Комментировать

Защитник Матс Хуммельс отказал «Реал Сосьедаду», такой новостью делится AS. Ранее сообщалось, что клуб из Сан-Себастьяна – один из вероятных вариантов продолжения карьеры для Матса.

Напомним, защитнику 35 лет. Хуммельс этим летом стал свободным агентом после того, как покинул дортмундскую «Боруссию» и не стал продлевать контракт. Всё лето слухи связывают его то с клубами итальянской Серии А, то с «Брайтоном», однако до реального перехода дело так и не доходит.

Хуммельс является воспитанником «Баварии», ни разу за профессиональную карьеру он так и не покидал Германию, меняя «Баварию» на «Боруссию».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Матс Хуммельс
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