«Реал» попытается подписать звезду с ценником в 130 млн евро

«Реал» строит планы на трансферном рынке в долгосрочной перспективе. Как сообщает Relevo, следующим летом мадридский гранд попытается подписать атакующего полузащитника Флориана Вирца из «Байера».

При этом важно, чтобы Вирц хотел перейти в «Реал» и отклонил другие варианты. Мадридский суперклуб не хочет ввязываться в затяжную трансферную сагу – «сливочные» стремятся избежать войны предложений.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Флориана Вирца в 130 миллионов евро. Действующий контракт 21-летнего игрока с «Байером» рассчитан до конца июня 2027 года.