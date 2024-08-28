«Барселона» предложила 20 млн евро за известного защитника

«Барселона» рассчитывает усилить оборонительную линию до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб нацелился на защитника Джонатана Та из «Байера». «Сине-гранатовые» уже предложили за Та 20 миллионов евро и ещё 5 миллионов в качестве бонусов. При этом леверкузенцы надеются выручить за игрока 30 миллионов.

Интерес к 28-летнему Та давно проявляет «Бавария». В «Барселоне» надеются, что «Байер» предпочтёт отпустить игрока в Испанию, чтобы не усиливать конкурента.

Стоит сказать, что этим летом Джонатан Та выступил за сборную Германии на чемпионате Европы.