Агент опроверг информацию о выборе Комана

В прессе появилась информация о том, что вингер Кингсли Коман согласился на переход в саудовский «Аль-Хиляль». Комментарий на этот счёт дал агент Кристиан Эмиле, который работает с 28-летним футболистом.

«Это не правда. Кингсли не принимал никаких предложений на данном этапе», - слова Эмиле приводит в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее слухи связывали Комана с ещё одним клубом – с «Ливерпулем». Действующий контракт французского вингера с «Баварией» рассчитан ещё на три сезона – до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Комана в 50 миллионов евро.