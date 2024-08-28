Коман выбрал между «Ливерпулем» и «Аль-Хилялем»

В последние дни слухи связывали вингера «Баварии» Кингсли Комана с «Ливерпулем» и «Аль-Хилялем». Как стало известно изданию L’Equipe, сам 28-летний футболист принял крупное предложение из Саудовской Аравии. В ближайшее время Коман должен примерить на себе футболку «Аль-Хиляля».

Кингсли Коман оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 50 миллионов евро. За «Баварию» вингер выступает уже очень давно – с конца августа 2015 года.

Отметим, что «Аль-Хиляль» является действующим чемпионом Саудовской Аравии. Недавно команда выиграла Суперкубок страны, обыграв в финале «Аль-Наср» со счётом 4:1.