Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о получении «Золотой бутсы» по итогам прошлого сезона.

Напомним, что форвард сборной Англии в своем дебютном сезоне в Бундеслиге смог 36 раз поразить ворота соперников.

Нападающий отметил, что испытывает невероятный чувства, дав понять, что без партнеров по команде он не смог бы добиться такого результата.

«Я хочу продолжить путь, который начал в прошлом сезоне, но самое главное, чтобы мы выигрывали трофеи. Мы хотим добиваться успехов как команда», — приводит слова Кейна пресс служба «Баварии».

В нынешнем сезоне Кейн уже отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.