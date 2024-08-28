Клуб Роналду может подписать другого защитника из Европы вместо Шкриньяра

«Аль-Наср» работает над подписанием контракта с защитником Миланом Шкриньяром из «ПСЖ». Но если верить информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, у гранда чемпионата Саудовской Аравии есть и план Б. Если сделка по Шкриньяру вдруг сорвётся, то «Аль-Наср» переключится на Мохамеда Симакана из «РБ Лейпцига». Клуб Криштиану Роналду уже начал переговоры по 24-летнему французу.

Мохамед Симакан оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 35 миллионов евро. За «РБ Лейпциг» защитник выступает с лета 2021 года после трансфера из «Страсбурга» за 15 миллионов евро.