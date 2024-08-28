«Барселона» нацелилась на защитника с ценником 50 миллионов евро

Защитник немецкого «РБ Лейпцига» Мохамед Симакан может переехать в чемпионат Испании. По данным журналистов Footmercato, в услугах футболиста заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» запросили информацию о потенциальном новичке.

При этом «Барселоне» будет непросто оформить его трансфер. Немецкий клуб оценивает французского защитника в 50 миллионов евро. Каталонцы не могут позволить себе такие денежные траты.

В прошлом сезоне 24-летний футболист сыграл 32 встречи в чемпионате Германии, забил два мяча и сделал три ассиста. Трудовое соглашение защитника рассчитано до середины 2027 года.