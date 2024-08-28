Нападающий «Баварии» Гарри Кейн получил «Золотую бутсу». Соответствующее фото англичанин опубликовал в социальных сетях. В подписи 31-летний футболист отметил, что он гордится получением этой награды.

Кейн получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир прошлого сезона в европейском футболе. В 32 матчах немецкой Бундеслиги Гарри наколотил 36 голов. Если же брать все соревнования, то в 45 играх Кейн записал на свой счёт 44 гола.

Гарри Кейн перебрался в «Баварию» прошлым летом из «Тоттенхэма». Сумма сделки, согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, составила 95 миллионов евро.